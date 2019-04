Bruce Willis treedt op in jazzclub

Het medium plaatste een filmpje online waarin Willis in actie is te zien. De 64-jarige acteur was in zijn element en kreeg enthousiaste reacties van zowel het publiek als zijn mede-artiesten.

De Die Hard-acteur deed mee aan A Great Night In Harlem ten behoeve van de Jazz Foundation Of America. Andere bekenden die meewerkten waren onder andere Tony Bennett, Quincy Jones en Patti Smith.