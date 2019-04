’Nieuw contract Gayle King nog niet rond’

King verdient momenteel 5,5 miljoen dollar per jaar en wil dat bedrag verdubbeld zien in haar nieuwe contract. Volgens bronnen is dat moeilijk, omdat er niet genoeg geld is. „CBS News heeft niet dezelfde budgetten als een ABC of NBC, dus dat geld moet ergens anders vandaan gaan komen. De zender wil Gayle hoe dan ook behouden, omdat zij het gezicht van de ochtendshow is.”

Gayle baarde onlangs opzien met het interview dat ze had met R. Kelly. De omstreden zanger was bijzonder emotioneel tijdens hun gesprek en barstte op een gegeven moment zelfs in tranen uit. Toch was het volgens hem zo’n goed interview, dat hij openstaat voor een follow-up op een later moment.