’Aanvaller’ Jussie Smollett wint bokspartij

Osundairo werd winnaar in de ’senior novice division’ via een technische knockout in de eerste ronde van de bokspartij. Deze categorie is voor minder ervaren boksers tussen de 21 en 35 jaar oud, die 80 kilo of minder wegen.

De kersverse bokskampioen zou in januari 3500 dollar aangenomen hebben van de voormalig Empire-acteur, om zo het breed uitgemeten ’fake’ incident op te zetten. Samen met zijn broer Ola moest hij de indruk wekken dat zij Smollett op grove wijze fysiek belaagd hadden. Nadat de broers half februari gearresteerd werden, kwamen ze twee dagen later vrij toen bleek dat de aanval vooropgezet was door Jussie.

Smollett is aangeklaagd door de politie van Chicago om het geld te vergoeden dat zij hebben uitgegeven aan zijn zaak.