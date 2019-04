Nick Jonas open over toekomst met Priyanka

„Ik denk dat we goed nadenken bij alles wat we doen, Priyanka en ik. Wat voor effect onze beslissingen op de toekomst zullen hebben. En dat het belangrijk is om iets neer te zetten dat we later met onze kinderen kunnen delen”, aldus Nick.

Het bandlid van The Jonas Brothers maakt in mei zijn opwachting met Priyanka bij het befaamde Met Gala, dat jaarlijks gehouden wordt in The Metropolitan Museum Of Art in New York. Het koppel zit dit jaar ook in organisatie comité, wat voor hen extra speciaal is omdat ze twee jaar geleden een van hun eerste dates bij het gala hadden. „Ja, het was eigenlijk niet echt een date, maar ik weet ook niet zo goed hoe ik het zou moeten omschrijven. Laten we het erop houden dat het Met Gala ontzettend belangrijk is voor ons, aangezien we nu getrouwd zijn. Het is dan ook te gek om nu in het comité te zitten.”