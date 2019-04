Celebs feliciteren Tiger Woods met winst

Obama laat via Twitter weten: „Gefeliciteerd Tiger! Om zo terug te komen en de Masters te winnen, na alle tegenslagen die je hebt gekend, is grote klasse. Het staat voor doorzettingsvermogen en lef.”

Justin Bieber schreef in tranen te zijn door Woods’ overwinning. „Tranen....ik ben zo trots op deze man.” Ook Serena Williams, een goede vriendin van de golfer, raakte emotioneel door Woods zijn prestatie. „Ik ben letterlijk in tranen terwijl ik naar Tiger kijk. Dit is zo geweldig. Ik weet wat je allemaal hebt moeten doorstaan om terug te komen op dit niveau en dan doe je gewoon dit. Wow!!! Miljoenen felicitaties voor jou, ik ben zeer geïnspireerd door jou, lieve vriend.”

Hugh Jackman postte een foto van zichzelf voor de televisie en meldde: „Gefeliciteerd Tiger! Wat een comeback!” De Amerikaanse president Trump, zelf ook een fervent golfer, Twitterde: „Van harte gefeliciteerd Tiger Woods, je bent een ware kampioen!”

Volgens Woods (43) is de cirkel met zijn vijftiende major rond. „In 1997 was mijn vader erbij toen ik hier mijn eerste titel won. Hij mocht destijds eigenlijk helemaal niet op de golfbaan zijn, omdat hij net aan zijn hart was geopereerd. Nu, 22 jaar later, win ik opnieuw en zijn mijn kinderen erbij. Nu ben ik de vader. Mijn moeder was in 1997 ook van de partij en nu weer. Heel jammer dat mijn vader dit niet meer kan meemaken.”