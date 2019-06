Met of zonder -pop

Pinkpop is zeker niet het enige festival dit weekeinde. Zo staat het centrum van Den Bosch tot en met maandag op z’n kop tijdens Jazz in Duketown. Op deze swingende Brabantse gezelligheid komen niet alleen Nederlandse topartiesten als Jungle by Night en Ruben Hein af, maar ook internationale grootheden als Marcus Miller. De bedreven basbaas speelt grooves van zijn nieuwe album Laid Black, dat deze zomer verschijnt. Info op jazzinduketown.nl