Bridgets verborgen boodschappen

In een video die Bridgets beste vriend, Leon de Ruyter, 24 oktober plaatste, wordt een duidelijke boodschap afgegeven. „Het is tijd! De hoogste tijd”, zegt Leon tegen Bridget, terwijl de blondine verschrikt reageert en ongemakkelijk lacht. „U wordt bedankt”, reageert ze uiteindelijk, waarna Leon haar aanvult: „Voor uw gezelligheid.”

Voor wie het kwartje nog niet is gevallen: dit intro is dus de tekst van een van de grootste hits van André Hazes sr.: De Hoogste Tijd.

Dat de blondine naast deze Hazes-verwijzing ook nog eens een ketting draagt met de naam van haar nieuwe liefje, lijkt te bevestigen dat hun ontluikende liefde niet pas een week aan de gang is, zoals de twee beweren.

In diezelfde periode plaatste Bridget ook nog een foto op haar eigen Instagram-pagina, waarop duidelijk te zien is dat ze een kettinkje draagt met de naam André. Het sieraad, dat werd uitgedeeld aan de VIP-genodigden van de concertreeks die de zanger vorige maand gaf in Rotterdam, valt al snel op bij de volgers van Bridget. Zelfs Monique geeft nog een compliment op het sieraad. „Haha, goed kettinkje!”, schreef ze onder de foto. Met de kennis van nu geeft dit natuurlijk een extra bittere nasmaak.