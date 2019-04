NSYNC inderdaad met Ariana Grande op Coachella

Ariana introduceerde de boyband, die in 2002 uit elkaar ging, met de woorden: "Ik repeteer al mijn hele leven voor dit moment". Samen zongen ze daarna de *NSYNC-hit Tearin' Up My Heart, afkomstig van het debuutalbum dat de boyband in 1997 uitbracht.

De reünie van *NSYNC was niet officieel aangekondigd, maar voorafgaande aan het optreden twitterde *NSYNC wel een foto van de groep met Ariana Grande. Daarmee bevestigden ze de aanhoudende geruchten dat ze langs zouden komen op Coachella. Afgelopen week had Ariana deze geruchten zelf aangewakkerd. Zo deelde ze een oud filmpje waarop ze als kind in het publiek stond tijdens een *NSYNC-concert in 1999. Ook deelde ze een clip waarin ze de originele danspasjes uit de hit Tearin' Up My Heart liet zien.

De laatste keer dat *NSYNC optrad was in 2013, tijdens de MTV Music Awards. Toen stond Justin Timberlake wel op het podium, samen met JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone en Lance Bass. De zangers kregen vorig jaar een ster op de Hollywood Walk of Fame.