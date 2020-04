Groothertog Henri mag donderdag met pensioen

Henri heeft overigens geen enkele indicatie gegeven de kroon nu al te willen overdragen aan zijn oudste zoon Guillaume (38). Die staat immers op het punt vader te worden en Henri zal Guillaume en schoondochter Stéphanie alle tijd willen geven onbezorgd van hun kind te kunnen genieten, en eventueel hun gezin nog uit te breiden. Die mogelijkheid had Henri zelf ook.

De groothertog markeert later dit jaar zijn twintigjarig regeringsjubileum. Op 7 oktober 2000 droeg zijn vader Jean, die vorig jaar op 98-jarige leeftijd overleed, de troon over na een regering van 36 jaar. Dat betekent dat Henri nog wel enige tijd vooruit kan.

De verjaardagsviering zal vanwege de coronacrisis overigens beperkt blijven. Henri en echtgenote Maria Teresa bevinden zich in hun kasteel Colmar-Berg, waar ze thuiswerken. Het is niet bekend wie van het gezin ook in Berg verblijven. Jongste zoon prins Sébastien heeft donderdag namelijk ook een verjaardag te vieren. Hij wordt 28 jaar.