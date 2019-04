Cheryl op zoek naar spermadonor

„Je hoeft echt niet per se een relatie te hebben om een kindje te krijgen. Ik heb een vriend die twee kinderen heeft door middel van een donor. Niet alles hoeft op de gebruikelijke manier te gaan”, aldus Cheryl volgens The Sun.

Ze heeft een zoontje van twee, Bear, met Liam Payne. Cheryl en de voormalig One Direction-zanger zijn niet meer samen. „Je kunt heel lang op zoek zijn naar de juiste man, wachten op de juiste tijd om zwanger te worden, maar dan kan het toch zijn dat het de verkeerde man blijkt te zijn. Er zijn zeker andere routes die ik overweeg.”

Cheryl heeft inmiddels twee huwelijken achter de rug. Ze was van 2006 tot 2010 getrouwd met voetballer Ashley Cole, in 2014 gaf ze haar jawoord aan Jean-Bernard Fernandez-Versini, om twee jaar later de scheiding aan te vragen. Op dit moment is ze single.