Marokkaanse prinses Lalla Salma gespot bij bezoek aan ziekenhuis

Ze zou de afdeling oncologie bezocht hebben en in totaal zo’n twee uur gebleven zijn. Lalla Salma zou daar met personeel en patienten gesproken hebben. Een foto van het bezoek verscheen dit weekend op Instagram. De prinses zou vanuit Marrakesh gekomen zijn en werd zwaar beveiligd.

Lalla Salma is zeer geïnteresseerd in onderzoeken naar de genezing van kanker. In 2005 richtte ze de Lalla Salma Foundation, voor het voorkomen en genezen van kanker, op.

Anderhalve week geleden werd ze samen met haar dochter Lalla Khadija gezien op het bekende plein Djeman el Fna in Marrakesh. In 2017 verscheen ze voor het laatst op een officieel bezoek. Sindsdien is het een groot mysterie waar de prinses verblijft. Bovendien gaan er geruchten dat Mohammed VI en Lalla Salma zouden gaan scheiden.