’Prins William bedroog Catherine tijdens zwangerschap met goede vriendin’

Dat claimt InTouch. De vrouw in kwestie zou Rose Hanbury zijn. Het 35-jarige voormalige model is met de filmmaker David Rocksavage getrouwd. De twee wonen op zo’n zes kilometer van het koninklijke paar en het is algemeen bekend dat ze goed bevriend zijn.

Toch weerhield dat William er blijkbaar niet van om daar misbruik van te maken. Volgens het blad zou de affaire plaatsgevonden hebben toen Catherine zwanger was van Louis, die nu elf maanden oud is. Catherine zou William meteen met het verhaal geconfronteerd hebben toen ze ervan hoorde. De prins zou het verhaal lachend van de hand gedaan hebben en gezegd hebben dat er niets van klopte. Catherine eiste vervolgens dat haar man geen contact meer met Rose zou hebben.

Vorige maand werd al bekend dat de vriendschap tussen Catherine en Rose voorbij zou zijn. De reden was toen nog onduidelijk, maar een bron liet destijds weten: „Catherine en Rose hebben verschrikkelijk ruzie gehad. Ze waren erg hecht altijd maar dat is nu niet meer het geval.”

De vriendschap tussen de familie van Rose en de royals gaat al lang terug. De oma van Rose was een van de bruidsmeisjes van het huwelijk van koningin Elizabeth en prins Philip in 1947. Sindsdien zijn beide families bevriend. Maar het lijkt erop dat er nu een flinke scheur gekomen is in die goede verstandhouding...

