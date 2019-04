Nielson sluit festival Waves op Texel af

Dorian is fan van Nielson, die recent op nummer 1 stond met zijn hit IJskoud. „Ik ben trots om te melden dat we Nielson hebben kunnen vastleggen als muzikale afsluiter voor de eerste editie van Waves. Een te gekke artiest met hele catchy nummers. We hebben echt een mooi programma dat heerlijk past bij de Texelse beachvibes. Ik kijk er enorm naar uit”, zegt Van Rijsselberghe.

De line-up van het festival is nu zo goed als compleet. Eerder was al bekend dat Rondé, Wulf, The Dirty Daddies, La Pegatina, EUT, Splendid, Rilan & the Bombardiers, Jeangu Macrooy en Kita Menari zullen optreden op het Texelse festival dat plaatsvindt van 19 tot en met 23 juni bij Paal17 op Texel. Het muziek- en watersportfestival valt samen met de Ronde om Texel en de Grand Prix Foil Windsurfen.