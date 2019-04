Nick & Simon weer op reis voor AVROTROS

Nick en Simon maakten in 2011 voor het eerst een muzikale roadtrip voor AVROTROS, toen vloog het duo met gelegenheidsmanager Kees Tol naar de Verenigde Staten. Dat land deden de Volendammers een tweede keer aan, om voor volgende seizoenen hun geluk te beproeven in Zuid-Afrika, Cuba en Jamaica, Engeland en Ierland en Zweden. Waar de reis dit keer naartoe gaat, maken Nick, Simon en Kees later bekend. Japan staat al jarenlang hoog op het verlanglijstje.

Het Volendamse duo tekende in november 2015 een exclusief driejarig contract bij SBS6 en ging ook voor die zender naar het buitenland om te kijken of ze ook elders voet aan de grond kunnen krijgen in de muziekwereld. SBS stuurde Nick, Simon en Kees naar Suriname. Hun avonturen aldaar waren vorig jaar januari te volgen in Nick & Simon: de muzikale droom.

Lang voordat Nick en Simon hun koffers weer pakken voor AVROTROS zijn de zangers al te zien bij de publieke omroep. Op Koningsdag is om 22.30 uur op NPO 1 een registratie te zien van het concert dat de Volendammers komend weekeinde in de Ziggo Dome geven. Zaterdag en zondag staan Nick & Simon in de Amsterdamse concertzaal, het is de eerste keer dat het duo daar staat met een eigen show. Beide concerten zijn uitverkocht.