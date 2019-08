James Blunt eind februari in AFAS Live

In 2017 stond Blunt – bekend van hits als You’re Beautiful en Goodbye My Lover – ook in AFAS Live, met The Afterlove Tour. Zijn nieuwe tournee staat in het teken van zijn nieuwe album Once Upon a Mind, dat op 25 oktober uitkomt. Vooruitlopend op deze plaat bracht hij al de singles Cold, Monsters en Halfway uit.

De kaartverkoop voor het concert in Amsterdam begint vrijdag 6 september om 10.00 uur.