VTM doet aangifte tegen man die verslaggeefster kuste

„Niet alleen is dit een aanranding van de eerbaarheid, ook is dit in coronatijden onverantwoord gedrag”, staat in een statement van VTM. „De nieuwsredactie en de journaliste in kwestie zullen dan ook een klacht indienen bij de politie tegen de man. In deze tijden is het cruciaal dat journalisten hun werk kunnen doen en verslag kunnen uitbrengen in veilige omstandigheden.”

Beelden van het incident, dat plaats had in Antwerpen, worden sinds zaterdagavond massaal gedeeld op sociale media en bereikten ook veel mensen in Nederland. Velen reageren verontwaardigd en ontzet en hopen dat de man snel wordt geïdentificeerd.