BN’ers doen alles om bekend te blijven

Een aangeschoten Nienke Plas leent zich in het programma Drunk History van Comedy Central als geschiedenisdocente. Ⓒ SCREENSHOT COMEDY CENTRAL

Bekende Nederlanders wringen zich graag in allerlei bochten om maar met hun snuit op de buis te komen en zo een BN’er te blijven. De kijker heeft in het verleden al kunnen smullen van sterren op het ijs, in badpak halsbrekende toeren uithalend op een duikplank, scheurend over op de gevaarlijkste wegen ter wereld of dichter bij huis als fotograaf en dirigent. Maandagavond komt daar een nieuw, volslagen krankjorum programma bij: Drunk History op Comedy Central, waarin aangeschoten BN’ers als Nance, Jody Bernal en Loes Luca in de rol van geschiedenisleraar kruipen.