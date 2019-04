Onthullend briefje jonge Drake te koop

Dat schrijft TMZ, die weet te melden dat een pagina uit Drakes vroegere notitieboekje geveild wordt voor dat bedrag. De pagina vertoont ook een opmerkelijk briefje aan zijn moeder en een stukje autobiografie.

Zo schreef Drake destijds: „Ik zal mijn kamer opruimen als ik thuiskom.” Waaronder zijn moeder noteerde: „Dat moet ook wel als je deze week om 8.15 gebracht wilt worden. De kamer moet schoon zijn + de badkamer moet schoon zijn ZOALS BELOOFD OP VRIJDAG 18 JANUARI.”

De achterkant van het blaadje is nog interessanter: daar staan aantekeningen te lezen van de jonge Drake, toen nog gewoon Aubrey Graham’, van hoe hij later omschreven wilde worden. Onder meer schreef hij: ’Aubrey zingt, rapt en acteert (lijst van enkele dingen die ik heb gedaan’. Ook noemde hij zijn ’mentoren’, maar kraste hij dat later weer door om daarvan ’idolen’ te maken: Michael Jackson, Will Smith, R. Kelly, Jay Z, Lil Bow Wow, Usher en Al Green. Hij voegde daar later nog aan toe: B.I.G. Ook deelde hij zijn hobby’s (shoppen was er ook één!) en stelde hij: ’Aubrey leeft voor muziek...’

De pagina komt uit zijn oude tekstboekje en werd gevonden in een dumpzaak naast zijn opa’s oude meubelenfabriek.