Duits tripje voor prins Charles en Camilla

Charles en Camilla beginnen in Berlijn, waar onder meer een feest ter gelegenheid van de 93e verjaardag van koningin Elizabeth op het programma staat. Vervolgens doen ze Leipzig en München aan. Het bezoek, dat het paar op verzoek van de Britse regering brengt, staat in het teken van de banden tussen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk „en het duurzame belang ervan voor beide landen.”

Duitsland is zeker geen onbekend terrein voor Charles, hij reisde al tientallen keren af naar het land voor officiële en privébezoeken. Het eerste officiële bezoek van Camilla aan Duitsland was in 2009, toen was ook Charles van de partij.

De Britse royals zijn al maandenlang bezig met een charmeoffensief, dat de weg moet effenen voor de onderhandelingen over de brexit. Zo werd prins Charles al naar onder meer Roemenië, Italië en Oostenrijk gestuurd en vloog prins Harry naar Denemarken. Frankrijk kreeg bezoek van prins William en zijn vrouw Catherine. Het stel deed ook Duitsland en Polen aan, samen met hun kinderen prins George en prinses Charlotte.