Priyanka onder vuur na tweet over conflict India en Pakistan

Priyanka Chopra is tijdens een schoonheidsevenement in Los Angeles bekritiseerd vanwege een tweet. De actrice en zangeres van Indiase komaf plaatste in februari de tekst: „Jai Hind #IndianArmedForces.” Priyanka koos daarmee partij in de oplopende spanningen tussen buurlanden India en Pakistan: ’Jai Hind’ valt te vertalen als ’Lang leve India’.