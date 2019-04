Anna Wintour lovend over prinses Diana en Meghan

Tijdens een interview voor het Women in the World Summit in New York vertelt ze daarover. „Allereerst: ze zag er fantastisch uit. Dat was het meest belangrijke. Ze droeg een mintgroen pakje van Chanel. Ik hoorde dat ze veel tijd nodig had om te besluiten wat ze zou aantrekken.”

Ook weet Anna Wintour nog dat prinses Diana vertelde hoe ongemakkelijk de Britse royals zich voelden bij het omgaan met de media. „Ik denk dat een deel van haar populariteit voortkwam uit het feit dat ze zo goed met de media wist om te gaan. Ze voelde hen zo goed aan en verwelkomde de pers eerder dan dat ze hen afwees. Op een bepaalde manier was zij de eerste persoon binnen de koninklijke familie die daar de voordelen van erkende.”

Modern

Volgens haar zorgt Meghan nu eveneens voor een frisse wind binnen het Britse koningshuis. „Zij brengt een stukje moderniteit in de koninklijke familie op een inspirerende manier. Hoe zij bij haar huwelijk dat eerste deel alleen naar het altaar liep, dat voor mij representatief voor een moderne vrouw. Volgens mij hebben veel mensen over de wereld dat beeld in hun hoofd geprent.”

Ze neemt het ook nog even voor Meghan op wat betreft de kritiek die vanuit het personeel van het Britse koningshuis gekomen zou zijn. „Ze vonden het vervelend dat Meghan al om vijf uur ’s ochtends opstond om yoga en meditatie te doen. En dat ze zoveel sms’jest stuurde. Ik bedoel: wat hadden ze dan verwacht? Dat ze berichten per postduif verstuurde? Ik vind haar geweldig!”