April, May en June: roerend zussendrama

Maar dat gegeven alleen was niet genoeg voor een heel drama. Toen ze de documentaire Het beste voor Kees zag, over een autistische veertiger Kees Momma die door zijn ouders verzorgd wordt, ontstond het verhaal over April (De Mol), May (Elise Schaap) en June (Tjitske Reidinga).

Deze drie halfzussen met verschillende vaders schrikken zich rot als hun moeder Mies (Olga Zuiderhoek) vertelt dat ze longkanker heeft en euthanasie wenst. Ze wil sterven op haar eerstvolgende verjaardag, omringd door naasten en geliefden. De zussen zijn bedroefd, maar al snel rijst ook de vraag: wie gaat er straks zorgen voor hun autistische halfbroer Jan (Bas Hoeflaak)?

Familiedrama

Met haar vaste vriendenclubje (regisseuse Will Koopman en scenarist Frank Houtappels) serveert De Mol een wat chaotisch, maar innemend familiedrama over moderne gezinssamenstellingen en zelfdoding. Niet alleen is er een zoektocht naar de onenightstand die Mies zwanger maakte van zoon Jan, ook wordt een voormalig Amerikaans liefje (Patrick ‘Bobby Ewing’ Duffy uit Dallas) ingevlogen om bij haar laatste uren te zijn.

Dat de zussen zich intussen ontpoppen als clichépersonages (de veertiger met tegenslag, de studentikoze wildebras, de perfectionistische moeder) zien we door de vingers. Net als de wat kluchtige humor die bestaat uit vreemdgangers die zich in kledingkasten verstoppen. Want de emotionele slotscène is dermate aandoenlijk, dat we toch een brok(-je) in de keel krijgen.

✭✭✭