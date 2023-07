Paul McCartney wijt lange concerten aan Bruce Springsteen

In de podcast van Conan O’Brien geeft McCartney aan dat hij zich verplicht voelt lange optredens te geven omdat hij niet wil onderdoen voor vakgenoot Bruce Springsteen (73) die de trend begon.

Springsteen staat er om bekend shows te geven die soms wel drie of vier uur kunnen duren. The Boss begon deze traditie in de jaren 70 en zet ’m nog altijd moeiteloos voort. Het dwingt andere oude rockers als Paul om bij te blijven en dat terwijl hij dat van nature helemaal niet gewend was.

Beatles

Kortere optredens waren in de jeugd van McCartney aan de orde van de dag. Concerten bestonden uit meerdere acts die elk maar een 1 of 2 nummers speelden. Toen McCartney met The Beatles shows van 30 minuten gaf werd dat gezien als baanbrekend. Tegenwoordig zou hij daar niet meer mee wegkomen, meent de Brit.

En dat is de schuld van Springsteen: „Niemand speelde lang en nu doen mensen drie of vier uur. Ik heb het ook tegen Bruce gezegd: het is jouw schuld, man.”