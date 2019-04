Matthijs van Nieuwkerk raakt opnieuw hoofdredacteur DWDD kwijt

Versluis begon in 2012 als samensteller bij DWDD en volgde in 2016 Dieuwke Wynia op als hoofdredacteur. Met Dieuwke Wynia vormde Matthijs van Nieuwkerk destijds een ’gouden team’. Toen zij eerder al eens dreigde op te stappen, heeft hij dat tegengehouden door dan ook met zijn eigen vertrek te schermen. In 2016 vertrok zij dan toch echt en Van Nieuwkerk bleef.

Marco Versluis volgde haar op en hij noemt Matthijs van Nieuwkerk ’de beste presentator’. Hij vindt het dan ook een voorrecht met hem gewerkt te mogen hebben. Sinds 2014 was Versluis al verantwoordelijk was voor spin-offs als DWDD University, DWDD Summerschool en de jubileumuitzending 10-jaar DWDD.

Versluis: „De Wereld Draait Door wordt met een enorme bezieling gemaakt en elke dag door heel erg veel mensen gezien en gewaardeerd. Maar voor mij is het tijd voor een nieuw avontuur. Het programma staat als een huis en hoewel ik het ook vreselijk ga missen, maak ik plaats voor een nieuwe hoofdredacteur.”

Marco Versluis maakt nog vier DWDD Summerschools die in juni en juli worden uitgezonden en hij doet de eindredactie van College Tour, dat vanaf 19 mei terugkeert op NPO 1 met Matthijs van Nieuwkerk. Er is nog geen opvolger bekend die het stokje in het vijftiende seizoen overneemt.