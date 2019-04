Rapper Boef doet superLIEVE actie

„Moraal van het verhaal”, zegt Boef zelf na afloop, „Wees goed voor elkaar. Maakt niet uit of iemand een beperking heeft, anders eruit ziet, een handicap heeft. We zijn allemaal mensen. Behandel mensen hoe je ook behandeld wilt worden.”

In zijn Insta Stories deelt hij de filmpjes waarop het contact met de jongen ontstaat. Hij spreekt ’Rapper Boef’ aan op straat in Alkmaar bij een broodjeszaak en vraagt of hij met hem op de foto mag. Dat doet Boef graag. Dat Bram daarna enthousiast de lyrics van een hit van Lil’ Kleine opdreunt, deert Boef niet, al wijst hij Bram er wel even op. Maar dan blijkt de jongen ook zo Boef zijn teksten te kunnen rappen. Dat hij ook nog eens Ajax-fan is, maakt het nog beter.

Boef wil hem niet zo laten vertrekken en vraagt wat hij nodig heeft. De jongen vraagt om een handtekening, maar mag ook nog een lekker broodje uitzoeken. En als ze dan uiteindelijk afscheid nemen en de jongen de handtekening toont in de camera, doet Boef iets onverwachts: hij drukt hem zo nog wat briefjes van 500 euro in handen. „Vier kop (vierduizend euro, red.). Kun je lekker flexen.” Bram is daarop sprakeloos.