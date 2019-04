L’HOMO. niet meer alleen voor homo’s

„Hoe heerlijk het ook is in je eigen hokje te zitte, na tien nummers vonden wij het tijd met de hele LHBT-community ten strijde te trekken tegen vooroodelen en krankzinnige uitwassen als bijvoorbeeld een Nashville-verklaring. Het is tijd voor meer zichtbaarheid, juist voor degenen die niet tot een zichtbare meerderheid behoren”, stelt hoofdredacteur c.

De naam van het tijdschrift blijft hetzelfde. „L’HOMO. is immers al een bekende merknaam én ’homo’ betekent in het Oud-Grieks ’gelijk’ en in het Latijn ’mens’. Simpel maar o zo doeltreffend.”

Het jaarlijkse tijdschrift L’HOMO. wil een bijdrage leveren aan tolerantie voor de LHBTI-gemeenschap én iedereen die zich niet in één van deze letters kan vinden.