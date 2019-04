Kim Feenstra vraagt op sexy manier aandacht voor bewust leven

WNF-ambassadeur Kim Feenstra wil geld ophalen voor projecten van het Wereld Natuur Fonds op Bali. De natuurorganisatie werkt daar aan meer lokale wet- en regelgeving om plasticvervuiling tegen te gaan. Ook financiert WNF The Flying Vets; Indonesische dierenartsen die in actie komen als zeedieren stranden of verstrikt raken in plastic afval.

„Duurzaamheid en milieu zijn geen sexy of hippe onderwerpen. Met deze actie slaan we twee vliegen in een klap. Met mijn ambassadeurschap probeer ik vooral jongeren te inspireren door om zich heen te kijken en bewuster te gaan leven. Met deze actie vestigen we op een sexy manier de aandacht op het onderwerp en halen we geld binnen voor onze projecten. We moeten het ook veel leuker, sexier en hipper maken. Het moet een levensstijl gaan worden en FHM past daar heel goed bij”, vertelt Kim Feenstra in een interview met FHM.

Hoofdredacteur FHM Chris Riemens: „Met deze actie willen we de aandacht vestigen op een groot maatschappelijk probleem dat ons allemaal aangaat. Kim Feenstra is in 2016 door FHM verkozen tot Mooiste Vrouw van Nederland, dus deze samenwerking matcht supergoed. Ik hoop dat we via deze veiling zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het WNF en de wereldverbeterende projecten waar zij mee bezig zijn.”

Naast de plek 250 in het magazine, is de winnaar van de veiling welkom als VIP op het FHM500 lanceringsfeest dat op 22 mei zal worden gehouden in The Butcher Social Club in Amsterdam. De volledige opbrengst komt volledig ten goede aan het Wereld Natuur Fonds, dat de strijd tegen plasticvervuiling wereldwijd aangaat.