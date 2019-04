NTR komt met extra aflevering Dream School

Een extra aflevering „is de uitkomst van een bijeenkomst die makers, leerlingen, psycholoog, begeleiders van het natraject en de NTR vorige week met elkaar hadden”, schrijft de mediadirecteur van NTR maandag in een verklaring. Het gesprek vond plaats naar aanleiding van uitlatingen van sommige leerlingen over het tekortschieten van begeleiding in het natraject. „Wij hebben dit als een goed gesprek ervaren, waarin gedachten en gevoelens zijn uitgewisseld en misverstanden aan beide zijden zijn opgehelderd.”

Vorige week klaagden kandidaten over het gebrek aan nazorg. In het vragenuurtje in de Tweede Kamer ging het vorige week over een boete die deelnemers zouden moeten betalen. NTR reageert daarop in de verklaring met het volgende: „Er is sprake van boeteclausules, een van 5.000 euro voor het uit de school klappen over wat nog niet op tv te zien was en een van 1.000 euro voor het voortijdig verlaten van het programma zonder zwaarwegende reden. Die laatste is met name bedoeld om te benadrukken dat er met de deelname aan Dream School een commitment wordt aangegaan. Geen van beide boetes is ooit opgelegd, ook niet aan leerlingen die daadwerkelijk halverwege de opnamen uitstapten. Op het je negatief uitlaten over het programma staat, in tegenstelling tot wat in sommige media is gesuggereerd, geen boete.”

De uitzending is op maandag 29 april om 21.20 uur op NPO 3. NTR zegt later bekend te maken hoe de uitzending er precies komt uit te zien.

Bekijk ook: Lucia begrijpt kritiek op Dream School niet