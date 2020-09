Eloise heeft het ’gewoon gezellig’ met iemand

„Ik ben niet echt aan het daten, op dit moment heb ik het wel gewoon gezellig met iemand”, vertelt de 18-jarige Eloise. Als het op uiterlijk aankomt, heeft ze geen vast type, voegt ze daaraan toe. „Want ik heb mensen leuk gevonden met bruin haar, blond haar, kakker, dus ik heb echt geen type.” Het gaat haar dan ook meer om het innerlijk van een potentiële liefde. „Het kan je echt maken of kraken.”

Laurentien heeft de gelukkige wel al mogen ontmoeten, maar met oma Beatrix wacht ze nog even. „Ik heb daar echt totaal niet over nagedacht, ik hoop dat het niet raar is”, geeft ze toe. „Tuurlijk, met m’n vriendinnen waren we even langs mijn oma gegaan en zij zaten zelfs van, terwijl ik ze echt al heel lang ken, ’hoe moeten we zijn, wat moeten we zeggen?’”