Nieuwe single Madonna komt woensdag uit

Madonna liet maandag al weten dat haar nieuwe, en veertiende, studioalbum eraan komt. The Queen of Pop gaf de afgelopen weken al vaker hints over haar project, maar liet nu via een filmpje weten waar Madame X precies voor staat. „Ze is een geheim agent, reist de wereld rond, neemt verschillende identiteiten aan, vecht voor vrijheid en brengt licht in de duisternis. Ze is een professor, een staatshoofd, een student, een leraar, een huishoudster en een prostituee.”

Wanneer Madame X precies uitkomt is nog niet bekend.