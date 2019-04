Slecht weer drama’s bij The Passion

The Passion in Leeuwarden. Ⓒ Kippa

Simone Kleinsma zong in Groningen (2014) als Maria stug door in de hozende regen, de pianist speelde in Den Haag (2013) met een kacheltje aan zijn vleugel en muzikaal leider Eric van Tijn heeft het hele paasspektakel zelfs een keer vanonder een plastic zeil moeten leiden. „We hebben The Passion werkelijk in alle weersomstandigheden opgevoerd, behalve met zon!”, lacht Van Tijn. Dat zal donderdag hopelijk anders zijn.