R. Kelly is blut

R. Kelly heeft na alle rechtszaken nog maar 635 dollar op zijn rekening staan. Ⓒ Hollandse Hoogte

R. Kelly zou in totaal nog maar 635 dollar hebben, nadat schuldeisers beslag op zijn rekening hebben gelegd. Dat blijkt uit documenten die The Blast in handen heeft. Op een van zijn rekeningen zou hij nu zelfs 13 dollar rood staan.