’Eternals’: Topzware kennismaking nieuw superteam

Salma Hayek: ’Weinstein zei dat ik niet was ingehuurd om lelijk te zijn’

Salma Hayek heeft opnieuw een boekje opengedaan over het wangedrag van filmproducent Harvey Weinstein, tijdens opnames van de film Frida, die in 2002 verscheen. Ze zegt tegen The Guardian dat hij tijdens de opnames van de film over kunstenares Frida Kahlo tegen haar schreeuwde.