Gordons tv-liefde Rogier onthult geslacht baby

„Ik ben enorm blij dat we een kindje verwachten”, vertelt Rogier. „Dat is iets heel moois en speciaals. Vader worden als homo zijnde is al bijzonder en als er dan een tweede op komst is, dat is enorm veel geluk hebben.” Wel vindt hij het spannend om als alleenstaande vader twee kinderen op te voeden. „In dit geval twee meisjes. Het wordt een vrouwenhuishouden.”

Zijn dochter krijgt er binnenkort dus een zusje bij. „Jamie weet het al een tijdje en zegt al ’mama heeft een baby in de buik en papa snoep en koek’, dat is wel confronterend.”

Het is nog onbekend wie de biologische moeder van het meisje wordt.