André Hazes met de billen bloot

Het gezin wilde een foto waarbij ieder zijn of haar gezicht door een gat in een scherm steekt en zo in een aap verandert. Monique heeft het duidelijk naar haar zin en heeft een brede lach op haar gezicht. Kleine André lijkt het allemaal een beetje spannend te vinden en steekt voorzichtig met zijn handjes en hoofdje zijn gezichtje door het gat.

Tot nu toe gaat het goed, maar vader André gooit roet in het eten. In plaats van zijn hoofd, steekt hij zijn blote billen door het gat. Zijn volgers genieten duidelijk van het familiekiekje. „Hahaha, heel leuk! Dit heb ik zaterdagmiddag ook gedaan gedaan bij het gat van de gorilla linksboven”, „Wat een blote billen gezicht”, en „Om te gieren” luiden enkele reacties.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.