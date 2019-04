Aretha Franklin postuum geëerd met Pulitzer

De jury van de Pulitzer Prize mag deze speciale vermelding uitreiking als zij het gevoel heeft dat een bijzonder persoon geëerd moet worden die niet in aanmerking komt voor een normaal beeldje. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een vrouw deze onderscheiding krijgt toegekend.

De prijzen werden uitgereikt in 21 categorieën. De Pulitzer Prize voor journalistiek gingen naar de Wall Street Journal en de New York Times voor hun berichtgeving over het tijdperk Trump.

Franklin geldt als een van de grootste zangeressen van de twintigste eeuw. Tot haar grootste hits behoren onder meer Respect, I Say a Little Prayer, Chain of Fools, Think en I Knew You Were Waiting (For Me). Zij won onder meer achttien Grammy’s en was de eerste vrouw die een plek kreeg in de Rock & Roll Hall of Fame.

Aretha Franklin overleed in augustus op 76-jarige leeftijd.