Cabaretier Jasper van Kuijk gaat naar Zweden

„Ik ga vanaf augustus een jaar met mijn gezin in Zweden wonen”, laat hij weten. „Op het platteland, in een rood-wit huis met een groot weiland voor de deur, een bos erachter en een meer om de hoek.” Een belangrijke reden is dat zijn moeder Zweeds is en dat hij zijn drie jonge kinderen kennis wil laten maken met het land en de cultuur.

Daarnaast is Van Kuijk toe aan een sabbatical, bekent hij. „Ik ben moe, best wel moe”, schrijft hij. „Ik heb vele jaren van alles naast elkaar gedaan en met heel veel plezier: cabaretprogramma’s maken, columns in de krant en op de radio, werken als onderzoeker/ontwerper bij de TU, een gezin beginnen, schrijven voor TV, een huis kopen en dat drie keer verbouwen.” Lange tijd had de cabaretier genoeg energie. „Toen kwam er een tijd dat ik me voorhield dat het allemaal nog wel naast elkaar kon, maar vorig jaar concludeerde ik: eh nee, het gaat niet meer.”

Toch gaat de komiek niet stilzitten in Zweden. „Zo ga ik een populairwetenschappelijk boek schrijven over gebruiksgericht ontwerpen”, legt Van Kuijk uit. „Een lokale universiteit is zo vriendelijk geweest om mij een bureau en een koffiepas aan te bieden zodat ik daar rustig aan dat boek kan gaan zitten.” Daarnaast gaat hij werken aan zijn nieuwe theaterprogramma voor het seizoen 2020-2021.