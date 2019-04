Waardenberg & De Jong keren terug naar theater

Martin van Waardenberg en Wilfried de Jong Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Martin van Waardenberg en Wilfried de Jong maken hun rentree op het toneel als het legendarische theaterduo Waardenberg en De Jong. In januari spelen zij drie weken exclusief in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Dat heeft het theater maandag bekendgemaakt.