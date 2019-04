Justin Timberlake trots op *NSYNC

„Jullie hebben het fantastisch gedaan!”, schrijft de zanger op Instagram bij een foto van het vijftal. De zangers hadden Justin er graag bij gehad, want onder anderen Chris en Lance reageren op zijn post. „Je werd gemist vriend”, aldus Lance. „Het was erg leuk maar Justin je werd vreselijk gemist”, zegt Chris.

Ariana zong met de overige vier *NSYNC-leden het liedje Tearin’ Up My Heart. De laatste keer dat de boyband optrad was in 2013, tijdens de MTV Music Awards. Toen was Justin er wel bij.