Stan Lee voor laatst te zien in Avengers End Game

Lee, die 95 jaar oud werd, speelde de afgelopen elf jaar een zogenoemde ’cameo’ in alle films die waren gebaseerd op verhalen van Marvel. Het was tot nu toe niet bekend hoeveel van die scènes hij had opgenomen toen hij in november overleed. Maar in End Game zal Lee dus voor de laatste maal te zien zijn.

De vorige film in de reeks, Captain Marvel, begon al met een ontroerend eerbetoon aan de overleden geestelijk vader. Avengers End Game is het vervolg op Avengers Infinity War, die vorig jaar alle bioscooprecords brak.

De verwachting is dat End Game, die over twee weken in de bioscopen te zien zal zijn, dit ook weer gaat doen. In de voorverkoop in Nederland zijn al vele tienduizenden kaarten verkocht.