Gaat prins Andrew neef Harry achterna?

Nu er een schikking is getroffen tussen prins Andrew en de vrouw die hem beschuldigt van misbruik, Virginia Guiffre, lijkt de schade aan zijn imago onherstelbaar. Hoe nu verder? Moet hij nu naar een hutje op de heide verkassen of is er nog kans op een bestaan als royal? Volgens een koningshuisdeskundige zou Andrew vooral zelf zijn zinnen hebben gezet op een leven na het koningshuis zoals zijn neef prins Harry. In Amerika!