Bebe Rexha heeft bipolaire stoornis

„Lange tijd begreep ik niet waarom ik me zo ziek voelde. Waarom ik soms zo’ dieptepunt had dat ik mijn huis niet uitwilde of ind e buurt van mensen wilde zijn. En waarom ik hoogtepunten had waardoor ik niet kon slapen, niet kon stoppen met werken en muziek bleef maken. Nu weet ik waarom”, schrijft Bebe in haar eerste bericht.

„Ik ben bipolair en ik schaam me daar niet om. Dat is alles”, erkent ze. Wel geeft ze toe erg te moeten huilen. „Mijn volgende album is mijn favoriet, omdat ik me niet meer inhoud. Ik hou van jullie allemaal en hoop dat jullie me accepteren zoals ik ben.”

De meeste mensen met een bipolaire stoornis hebben last van perioden van (hypo)manie en perioden van depressie. De zangeres laat niet weten wanneer de diagnose is gesteld en hoe lang ze hier al last van heeft.