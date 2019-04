Vriendin overviel HERMAN BRUSSELMANS

De Vlaamse auteur en zijn Lena zijn ’dolverliefd’. Ⓒ Hollandse Hoogte

Auteur HERMAN BRUSSELMANS mag dan wel over alles en iedereen een ongezouten mening hebben – en scheve schaatsen van de sterren direct afstraffen in zijn columns – zelf praat de Belg nauwelijks over zijn privéleven en zijn relatie met de 34 jaar jongere LENA. „Dat komt omdat ik thuis het tegenovergestelde ben van hoe mensen mij in de media zien. Dat is niet gek. André van Duin zal toch ook weleens een rotbui hebben?”