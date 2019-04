’We gaan weer ouderwets de hitlijsten bestormen!’

Chimène van Oosterhout (links), José Hoebee (midden) en Marga Scheide reizen volgende week af naar Miami om daar een ’zomerhit’ op te nemen. „We hebben het lied inmiddels gehoord en zijn razend enthousiast!” Ⓒ Hollandse Hoogte

Er was even verwarring over, maar het gaat nu toch echt gebeuren. LUV’ vliegt volgende week naar Miami om een nieuwe single op te nemen. Een bijzonder feit, want de laatste keer dat de ’damesgroep’ de studio indook was in 1980.