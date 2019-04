André van Duin kent familie niet

„Ik zal wel ergens familie hebben. Dat moet eigenlijk wel natuurlijk, ik moet toch ergens ontstaan zijn. Maar nee, ik zou niet weten wie mijn eh... Nee ik heb ze nooit ontmoet”, vertelt hij aan Frank Houtappels.

Van Duin legt uit dat dat contact allemaal is verwaterd toen hij uit huis is gegaan. „Toen ik 17, of 18 jaar was, en daarna heb ik eigenlijk geen familie meer gezien. En het was toch wel een grote familie, want mijn moeder had vier zussen, maar die zijn inmiddels al overleden natuurlijk. Maar goed die hadden dan toch wel weer kinderen, maar daar heb ik helemaal geen contact mee.”

Erg vindt hij het niet dat hij zijn familie niet kent. „Ik heb daar helemaal geen problemen mee, want vrienden zoek je uit en familie krijg je. Ik heb geen moment dat ik denk ’Oh mijn tante, een oom of een neef...’ die altijd komt zeuren. Nee, nee, nee!”

