Man van Selma Hayek schenkt 100 miljoen voor herbouw Notre-Dame

De topman van het luxebedrijf Kering liet dat weten nadat president Emmanuel Macron kort daarvoor meedeelde dat hij een geldinzamelingsactie op touw gaat zetten.

Kering heeft onder meer de modemerken Gucci en Yves Saint Laurent in bezit. In een verklaring laat de topman weten dat het geld voor ,,de inspanning die nodig is om de Notre-Dame volledig te herbouwen'' wordt betaald via de investeringsmaatschappij van de familie Pinault: Groupe Artémis.

Hoe groot de schade is die de brand heeft veroorzaakt is nog niet bekend.

De brandweer had het vuur maandagavond laat onder controle gekregen.