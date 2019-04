Ook Hollywoodsterren treuren om brand Notre Dame

Zo laat Anne Hathaway weten: „Ik weet dat dit een gezegende plek is die gemaakt is door mensen. Het is een interpretatie van dat wat mysterieus, ongekend en ondefinieerbaar is. Haar in brand te zien staan doet me huilen. Maar zelfs vlammen kunnen haar heiligheid niet weghalen. Maar alsjeblieft, niet zij, niet zij.”

Rob Lowe zegt ’gebroken’ te zijn. „Ik huil voor Parijs, voor Frankrijk voor iedereen. Mijn leven is rijker geworden nadat ik dit schitterende werk heb mogen aanschouwen.” Ook Mira Sorvino is aangeslagen, de actrice laat op Twitter weten: „Oh nee! Mijn meest favoriete kathedraal ter wereld, de meest heilige plek. De beroemde Notre-Dame staat in brand.”

Zangeres Camila Cabello reageerde eveneens. „Mijn hart breekt als ik de Notre-Dame zie branden. Ik vergeet nooit dat ik voor het eerst in Parijs wandelde en ik diep geraakt werd door de schoonheid van dit bouwwerk.”

Ook andere beroemdheden lieten van zich horen. Zo schreef Michelle Obama: „De majestueuze Notre Dame - de geschiedenis, de kunst en de spiritualiteit - benam ons de adem, tilde ons naar een hoger begrip van wie we zijn en wie we kunnen zijn. We zijn hier vanavond in Parijs en ons hart doet pijn, zoals de Fransen pijn hebben. Toch weet ik dat de Notre Dame ons snel weer in verwondering zal brengen.”

Ook Barack Obama liet weten mee te leven en noemde de kerk een van ’s werelds grootste schatten. „Het zit in onze natuur om te rouwen wanneer we geschiedenis verloren zien gaan, maar het zit eveneens in onze natuur om te herbouwen voor morgen, zo sterk als we zijn.”