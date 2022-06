'Nathan Aké trouwt dit weekend in Spanje'

Naar verwachting zullen meerdere teamleden van Manchester United het festijn bijwonen. The Mirror schrijft dat het stel zaterdag zal trouwen in een villa in de bergen, vlakbij een villa waar Cristiano Ronaldo met zijn gezin vakantie aan het vieren is. Op het eiland is een van zijn teamleden, Kevin de Bruyne, al gespot met zijn gezin. De Spaanse krant zegt dat onder andere Jack Grealish, Ilkay Gundogan en Raheem Sterling op de gastenlijst staan.

Kaylee lijkt op haar Instagramaccount subtiel te hinten naar de grote dag. Zo deelt ze foto’s van Mallorca en gebruikt ze bij haar laatste post een ring-emoji. Een van de foto’s is ogenschijnlijk van een vrijgezellenfeestje, waarbij zij centraal stond.

De Nederlandse voetballer en Kaylee zijn al meer dan tien jaar samen. Nathan heeft haar twee jaar geleden ten huwelijk gevraagd tijdens een vakantie op een jacht nabij Nice.