Dit verdient Ariana Grande aan Coachella

Ingewijden zeggen tegen Variety dat de 25-jarige zangeres, die zondag het eerste weekend van het festival in Californië afsloot, voor haar show 8 miljoen dollar heeft gekregen.

Ariana had flink uitgepakt voor haar concert. Zo had ze *NSYNC, Diddy en Nicki Minaj uitgenodigd voor een gastoptreden. Vooral eerstgenoemde was bijzonder voor Ariana omdat ze een erg grote fan van de boyband is. „Ik moet de komende twintig jaar herstellen van dit moment”, schreef de zangeres na afloop op Instagram.

Justin Timberlake deed overigens niet mee aan de *NSYNC-reünie. Wel liet de zanger op Instagram weten trots te zijn op zijn collega’s. „Jullie hebben het fantastisch gedaan guys!”