Rudolph van Veen blundert met ’Notre-Dame’-foto

„Notre Dame in betere tijden. Ik voel me verdrietig dat dit icoon nu een ruïne geworden is.” Een mooie tekst bij een al even prachtige foto waar hij poseert voor het al even prachtige gebouw.... de Sacré-Coeur.

Rudolph schreef er in het Engels bij: „Notre Dame in betere tijden.” Ⓒ Instagram

Tv-kok Rudolph ontdekte zelf blijkbaar ook al gauw zijn kapitale blunder: de post is inmiddels verwijderd. Toch nog 48 mensen gaven hem een hartje voor zijn post.

Ⓒ Instagram